“¡Ni uno más!”, la protesta de ciclistas en Bogotá que piden respeto por sus vidas

También exigen justicia en el caso de la joven muerta en medio de la guerra del centavo de dos buses. A diario 9 ciclistas resultan heridos en accidentes.

A una semana de la muerte de Diana Milena Vásquez por cuenta de la imprudencia de un bus, allegados protestaron para que aparezca el responsable. Ella es uno de los tantos ciclistas que han perdido la vida por cuenta de un accidente de tránsito.

Según biciusuarios, la causa es que muchos conductores los irrespetan y no cumplen las reglas de convivencia en las vías. Uno de ellos denuncia que un conductor, además de hacerlo caer de su bicicleta, huyó y no le prestó los primeros auxilios.

Varios ciclistas coinciden en que les temen más a los conductores de buses por la guerra del centavo, que no son más que carreras para ver quién hace más viajes y recoge primero a los pasajeros.

El afán y la imprudencia, ya sea por parte de uno u otro actor vial, ha dejado en lo corrido del año 200 ciclistas muertos y 1800 heridos en la capital.

