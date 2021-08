Niña de 15 años baleada en Bosa: ¿por qué investigaciones empezaron ocho días después?

Una niña de 15 años atacada a tiros por robarle un celular en Bosa permanece recluida en un hospital. Su familia exige justicia y celeridad en las investigaciones, que arrancaron ocho días después de ser atacada.

En el barrio Bosa Brasilia, la niña de 15 años jugaba con sus dos primas de 8 y 10 años mientras su tía se alistaba para guardar el carro, cuando apareció el delincuente que le disparó para tratar de hurtarle el celular.

Así fue el vil ataque a la menor: Porque no le dio el celular, ladrón en Bosa le dispar ó

Tras la denuncia dada a conocer por Noticias Caracol , la Policía ofreció una recompensa de 50 millones de pesos. La familia dice que se debió iniciar la investigación hace una semana, cuando ocurrieron los hechos que fueron puestos de inmediato en conocimiento de la Fiscalía.

“Nadie había venido por videos, a investigar, a ver si alguien lo podía reconocer, después de qué salió la noticia fue que aceleraron el proceso”, expresó la tía de la niña herida.

El caso ya fue priorizado por parte de las autoridades que hicieron presencia en el lugar de los hechos.

El daño que causó el delincuente al accionar el arma sobre la menor de edad es irreparable.

“Solamente me mueve la cabecita y las manos, lo que es del abdomen hacia abajo ella no tiene sensibilidad, en esa parte del cuerpo; no me mueve las piernas, yo le toco las piernas y me dice que ella no siente”, explica el padre de la menor.

Para el padre de la niña es inconcebible que su hija no pueda volver a caminar.

“El primero que la recibió la atendió fue un neurocirujano, él es el que me dice que ella posiblemente no me vuelve a caminar. A mí se me derrumba mi vida porque mi hija apenas tiene 15 años y yo le digo: ‘como así, eso es imposible’”, agrega el hombre.

Según expertos en seguridad, tres factores inciden para que los delincuentes ataquen de manera violenta a sus víctimas.

Así lo explica el experto en seguridad Orlando Carrillo.

“Una de las formas que tiene la delincuencia para ganar territorio es demostrando poder y frialdad al demostrar sus actos delictivos. Por otro lado, infundir terror en los ciudadanos permitiendo que seamos más asequibles a sus pretensiones delincuenciales”, indicó Carrillo.

