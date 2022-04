Niña fue golpeada salvajemente por compañeras de colegio: “Le cogieron a patadas su cabecita”

Una niña fue golpeada salvajemente por compañeras del colegio Bravo Páez, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. La agredieron hasta dejarla inconsciente y, según la madre de la víctima, siguieron pegándole a pesar de eso. La mujer afirma que este no es el único caso de violencia que ha ocurrido en ese claustro educativo.

En su relato, la familiar de la niña de 14 años, que cursa grado octavo, dijo que todo “empezó dentro de la institución, unas compañeras me le jalaron el cabello dentro de la institución. Fuera de la institución me la tiraron al piso, me la golpearon contra el piso, al ver que mi niña estaba inconsciente las otras compañeritas la cogieron a patadas en su cabecita hasta que dijeron ‘hasta ahí llegó la niña, ¿será que se murió?’. No me la ayudaron, me la dejaron tirada hasta que llegó la ambulancia”.

Luego de que la niña fue golpeada salvajemente por compañeras, los padres de otros alumnos la encontraron y la auxiliaron hasta que llegó la ambulancia.

“Me llamó una mamá que pasó por ahí y vio a mi hija botada, ella fue la que llamó a informarme que mi hija estaba botada y agredida en el piso”, dijo la mujer.

Afirmó que la menor ingresó el jueves 31 de marzo al hospital “totalmente inconsciente, no sabía quién era quién, no respondía, no abría los ojos” y quedó en coma.

En la mañana de este viernes, la mamá recibió una llamada alentadora en la que le informaron “que la niña está estable, despertó, eso es un gran alivio para mí”.

“Ningún directivo de la institución se ha pronunciado”, añadió.

¿Hay más ataques en el colegio como el de la niña salvajemente golpeada por compañeras?

La mamá de la menor afirma que las peleas son frecuentes “en los salones, en el patio, en los baños amenazan a los estudiantes con machetes”.

“No es solo en la jornada de la mañana, en la jornada de la tarde es lo mismo”, los jóvenes “se retan dentro de la institución, si los estudiantes no aceptan la pelea, a las afueras del colegio los cogen para matarlos”, relató.

Amenazas a familia de niña que fue salvajemente golpeada por compañeras

La mamá de la menor contó que tiene otros dos hijos estudiando en ese colegio y “me toca retirarlos de la institución porque también fueron amenazados, me toca cambiarme de barrio porque también nos amenazaron”.

Les dijeron que “si denunciábamos las amenazas iban en contra de nosotros y no me voy a quedar callada porque es la vida de mi hija y son casos que están pasando en la institución. No quiero que lo que le pasó a mi hija le pase a otro estudiante”, recalcó la mujer, que presentará una denuncia ante la Fiscalía por tentativa de homicidio.