Niña torturada en el centro de Bogotá pudo haber sido abusada por más de una persona

La pequeña de 3 años, víctima de todo tipo de vejámenes, al parecer estuvo esa noche en tres casas del barrio Santa Fe. Investigan posible trata de personas.

Los detectives del CTI manejan varias hipótesis y revisan cámaras de seguridad para establecer, entre otras cosas, la identidad del hombre que supuestamente dejó abandonada a la niña en el Hospital El Guavio y el recorrido que hizo.

El objetivo es encontrar, lo más pronto posible, a los responsables del atroz hecho. Por eso, también se están practicando entrevistas a personas que la noche del domingo -cuando la menor llegó al centro asistencial- estuvieron cerca de la víctima.

Según fuentes de la Fiscalía, la pequeña estuvo en varias viviendas y pudo haber sido abusada por más de una persona. El parte médico indica que tenía graves signos de tortura y abuso sexual.

“Tenemos una chiquita de tres años en el Hospital Santa Clara (a donde fue trasladada) absolutamente molida. Le hicieron de todo, de todo: fractura en el cráneo, quemaduras en su cuerpo, no le cabe un golpe mal”, denuncia Yohana Jiménez, directora de la Fundación Gilma Jiménez.

De acuerdo con las investigaciones, la madre de la menor la habría dejado bajo el cuidado de una mujer en una guardería clandestina, quien al parecer se la entregó a otra persona. Y no es todo, pues la Fiscalía analiza si la niña habría sido “vendida” a una red de trata de personas. Además, el ente acusador solicitó pruebas de ADN.

“Aquí hay absolutamente negligencia, acá no hay justicia verdadera para los niños. Estamos hablando del domingo… lunes, martes, miércoles, jueves”, lamenta Jiménez.

Y es que, seis días después de conocerse el caso, son más las preguntas que las respuestas: ¿quién es el hombre que trasladó a la menor al hospital? ¿Cuáles fueron las razones por las que el ICBF hace unos meses había puesto bajo protección a la niña y las motivaciones que tuvo la madre de la menor para raptarla de la vivienda de su abuela?

La pequeña sigue luchando por su vida, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Clara.

En las últimas horas hubo una protesta, en el centro de Bogotá, para rechazar este y todos los actos de violencia contra los niños en Colombia:

Vea, también:

Plantón en el barrio Santa Fe para protestar por brutal ataque a niña de 3 años