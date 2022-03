Niño denuncia presunto abuso en colegio que quemaron en Bogotá: “El profesor me toca”

Un colegio ubicado en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, fue quemado por encapuchados en un acto vandálico que vino tras una protesta pacífica. Padres de familia pedía explicaciones por la grave denuncia en la que un niño contó que un profesor presuntamente lo había tocado de manera indebida .

Noticias Caracol habló con la madre del pequeño. La mujer reveló cómo se enteró de la delicada denuncia: “El día jueves yo busco a mi hijo a las 11:45 más o menos. La profesora Ángela me comenta que el niño estuvo muy agresivo con sus compañeros, que les pegaba a los niños, entonces que hablara con el niño. Yo hablé ese mismo día con mi hijo, lo encerré en el cuarto y hablé con él". En ese momento el pequeño, de 4 años, exclamó estas dolorosas palabras: “El profesor me toca”.

Al siguiente día, cuenta la progenitora, fue a sentar su posición ante las directivas de la institución: “La primera profesora con la que hablé me dijo que tan raro, porque el profesor de Educación Física siempre estaba con las profesoras. Yo le dije, si es así o no, necesito que la coordinadora sepa y pase por orientadora”.

Tras conversar con la otra funcionaria, esta le sugirió llevar al niño a urgencias para un examen.

Entre tanto, explica la madre, al salir de la institución “le comenté a la coordinadora, tuve unos minutos de hablar con ella y ella lo que me dijo, en resumen, que si era mentira lo que el niño estaba diciendo, y yo le sacaba el examen al niño y salía que el niño estaba diciendo mentiras, que ella personalmente me iba a demandar a mí”.

En referencia a los actos vandálicos contra el colegio, la madre señaló: “no me gusta que suceda esto, pero ¿quién es el responsable de esto? Yo diría que la coordinadora y el rector, porque nunca me oyeron ni me prestaron atención, la coordinadora no me ha llamado, no me ha dado la cara y el rector Richard lo único que hace es burlárseme en la cara, y tengo testigos”.

La denuncia ante la Fiscalía la puso el domingo, día en que le dijeron que debía esperar cinco días hábiles para la asignación de un fiscal. Sin embargo, tras los actos vandálicos, decidieron darle celeridad al caso y nombrarán un fiscal este mismo viernes.