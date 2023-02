Niño en Bogotá fue apuñalado por robarle el celular; su padre murió hace unos meses en un atraco

Una familia en Bogotá vive toda una tragedia por cuenta de la delincuencia. Hace unos meses el padre fue asesinado en un atraco y ahora su hijo fue víctima de criminales que, por robarle el celular, lo apuñalaron y dejaron gravemente herido.

“Mi hijo en este momento se encuentra estable, aunque todavía en UCI. Él todavía sigue perdiendo sangre porque fue herido en el corazón, le perforaron el corazón, le dañaron una arteria, la vena cava, tiene perforado un pulmón”, contó desconsolada Sonia Peñalosa, madre del pequeño.

Los hechos se registraron en el barrio Antonio José de Sucre, en la localidad de Usme, sur de Bogotá.

“Casi me lo matan, Dios mío, si no es porque reaccionan pronto los médicos no estaríamos con él acá”, aseguró Sonia.

De acuerdo con su testimonio, el menor de 14 años había salido del colegio y se devolvió para encontrarse con su mamá.

“Él regresaba, no alcanzó a verse conmigo. Cuando regresaba dos sujetos lo jalan, uno lo jala de la chaqueta, el otro lo apuñala sin medir palabras”, manifestó.

Su hijo aseguró que en ningún momento sacó o mostró su celular, simplemente, los criminales se abalanzaron contra él.

“Yo hablé con el niño antes de que entrara a cirugía, él estaba consciente y me dijo: ‘mamá, yo no saqué el celular, yo no lo mostré y los tipos no me dijeron nada, sino que me apuñalaron y después fue que esculcaron’. Él no llevaba maleta, no llevaba nada costoso, el uniforme de un colegio distrital”, agregó la mamá.

Esto ocurrió a solo una cuadra de donde está ubicado un CAI de Policía Metropolitana.

“A una cuadra de donde él fue apuñalado está el CAI del barrio Sucre y realmente que se hayan dado cuenta hasta cuando la gente lo ayudó porque él se cayó al ya quedar casi sin oxígeno”, dijo Sonia.

El niño hace unos meses perdió a su papá en circunstancias similares.

“El papá del niño lo mataron en un atraco, así quedó, nunca se supo nada, finalmente la Policía nunca dio razón de por qué”, señaló la señora.

Ella recalcó que el celular que llevaba su hijo no era muy costoso.

“Era un celular de esos que uno le da porque la situación no está para comprar un celular. Ya usado, era el que yo tenía anterior al que tengo, yo creo que por ahí 200.000 pesos”, detalló.

Sonia hizo un fuerte llamado a las autoridades de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, para que lo que le pasó a su hijo no quede impune.

“Por favor, que los investigadores se muevan, que esto no se quede así, es que es imposible que un niño ya no pueda ni salir a la esquina. Yo si le pido, con el corazón de madre, que se pongan en mi lugar y reaccionen que esto no puede seguir pasándole a todo el mundo porque simplemente eso queda como un número más”, subrayó.

El menor se encuentra hospitalizado bajo pronóstico reservado. Justicia también clama la ciudadanía.