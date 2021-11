Niño evitó que su papá matara a su mamá: el hombre la sigue amenazando desde prisión

Un niño evitó que su papá matara a su mamá en su propia casa en Bogotá. El pequeño, con solo 6 años, salió corriendo de su hogar y buscó ayuda. El caso de esta familia es solo uno de los 360 que se reportan a diario en Colombia de violencia contra la mujer.

María cuenta que su infierno empezó hace más de 7 años, cuando ella decidió terminar la relación, pese a estar embarazada.

Desde entonces, sin que aún diera a luz, empezaron las amenazas: “Que si yo no iba estar con él, no iba a estar con nadie y que le iba a hacer daño a mi hijo y que donde él me viera con otra persona me iba matar”.

“Es el papá del niño, nunca convivimos, simplemente la relación fue distanciada. Desde que fuimos novios, él me amenazaba y ahí fue cuando yo tomé la decisión de dejar la relación”, contó la mujer, aún recuperándose de las heridas.

Dijo que ya había intentado hacerle daño: “La primera vez lo detuvieron cinco días, al segundo incumplimiento le dieron 45 días y ya pues este es el tercer incumplimiento, siempre me golpeaba”.

El último encuentro con el maltratador casi le cuesta la vida, de no ser porque el niño evitó que su papá matara a su mamá.

“Sucedió tipo 2:30 de la tarde. Él se encontraba en el apartamento porque me dijo que si por favor le dejaba subir al baño, yo no le vi inconveniente, lo dejé ingresar al apartamento, empezó a hablar que por favor le diera una oportunidad, que él iba a cambiar, yo le dije que no y ahí empezó todo el problema”, narró.

Molesto por el rechazo, dijo la mujer, se lanzó a pegarle y a asfixiarla.

"Ya, posteriormente, es cuando me empieza a apuñalar. En el apartamento solo estaba mi hijo y pues yo, y lo hace delante del niño, el niño gritaba ‘¡papá, no mates a mi mamá, no la mates, por favor!’… Yo solamente recuerdo que le pedía mucho a Dios por mi hijo, le decía ‘Diosito, cuida de mi hijo, no puedo más’, y ahí no sé qué más pasó”.

El niño evitó que su papá matara a su mamá al salir corriendo de la casa, descalzo, hacia la portería, donde desesperado les avisó a los vigilantes que estaban atacando a la mujer.

Mientras los guardias se dirigieron al apartamento, el señalado agresor logró huir.

Los vecinos llamaron a la Policía y de inmediato la víctima de violencia contra la mujer fue trasladada a un hospital donde le salvaron la vida. Sin embargo, la pesadilla para ella continúa.

“Estando él detenido me sigue llamando, enviando mensajes”, dice.

Casos de violencia contra la mujer en Colombia

360 mujeres denuncian cada 24 horas ser víctimas de ataques por parte de sus parejas o personas muy cercanas. Muchas quedan bajo una medida de protección especial, que en repetidas oportunidades son violadas por sus agresores.

98.545 mujeres fueron víctimas de violencia entre enero y octubre de 2021, según Medicina Legal.

5.013 mujeres fueron víctimas de violencia homicida entre 2015 y 2019.

Se hicieron 119.575 valoraciones por violencia sexual entre 2015 y 2019. El 86% de ellas era menor de 18 años.

La coronel Andrea Cáceres, coordinadora de la estrategia de atención a la mujer y familia, dice que “de violencia intrafamiliar tenemos más de 118.000 casos registrados por parte de la Policía Nacional, tenemos una disminución del año anterior casi del 14%”.

Pero la cifra se habría reducido porque “el año pasado, en tiempos de pandemia, hubo una falta de movilidad y de locomoción, lo que generó precisamente que no denunciaran las mujeres por eso se creó la página de denunciar virtualmente”, agregó.

Según la oficial, en la institución hay “un reporte de 99.285 medidas de protección que tenemos nosotros con el tema de acompañamiento diferencial a las mujeres violentadas a nivel país”.

“Un porcentaje del 5% de estas mujeres tienen medida de protección en este momento y hay que tener en cuenta que hay muchas mujeres que tienen medida de protección pero que vuelven con el agresor lamentablemente porque tienen una conexión económica que nos hace una dificultad para nosotros hacerle un seguimiento integral”, recalca.

Líneas de atención de violencia contra la mujer

Si usted observa alguna situación de riesgo o de vulneración de derechos frente a situaciones de violencia contra las mujeres , comuníquese a las siguientes líneas de atención: