Niño murió electrocutado en Bogotá al pisar una alcantarilla sin tapa

Un niño murió electrocutado en Bogotá al regresar de una actividad escolar que realizaba en compañía de otros cuatro menores. Johan Hoyos, de 13 años, metió el pie en una alcantarilla sin tapa que tenía cableado y ocurrió la tragedia.

Don César Hoyos, padre de la víctima, le contó a Noticias Caracol que el día de los hechos su hijo volvía del parque La Florida, en la localidad de Engativá, el martes 26 de octubre.

Debido a los fuertes aguaceros y enormes charcos, Johan no se percató de que había una caja de cables destapada, metió el pie y enseguida recibió la descarga. Una compañera intentó ayudarlo tomándolo del brazo, pero la corriente la expulsó.

Tras conocerse que el niño murió electrocutado, la empresa Codensa se encargó de poner la tapa, pero el padre de Johan pidió no esperar a que ocurra una tragedia de esta magnitud para hacer las reparaciones. De hecho, conoció que el fin de semana pasado una mascota que jugaba con su dueño murió en las mismas circunstancias.

“Que Dios me quite este dolor”, manifestó don César Hoyos, quien afirma que no le desea esta situación ni siquiera a los culpables de que los cables de energía que acabaron con la vida de su hijo estuvieran expuestos.