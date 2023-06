Niño víctima de bullying encaró a agresor y terminó hospitalizado: "Había un profesor y no lo ayudó"

En un hospital permanece un niño de 13 años tras haber sido brutalmente golpeado con un objeto contundente por otro compañero que le hacía bullying, en un colegio distrital del sur de Bogotá, en la localidad de Usme. Denuncian que un profesor presenció todo y no hizo algo por evitarlo.

La madre del menor de edad habló con Noticias Caracol sobre el matoneo que sufría su hijo. “Él me había comentado que estaba sufriendo de agresiones por parte de un compañero, agresiones verbales. Yo le dije que iba a hablar (con el colegio), pero él me dijo que no porque no quería ser tildado de llorón o de sapo y que él lo podía enfrentar, y yo le dije que no lo hiciera, que lo evitara; él trató de evitarlo mucho tiempo y el compañero siguió, hasta que lo enfrentó y pues ya sucedieron los hechos”.

Además, hizo dos graves denuncias. Una de ellas es que la gente que vio la pelea se puso a grabar videos y no intervino para proteger a la víctima de bullying.

La otra está relacionada con “que en un parque se van a reunir niños y se van a pelear y uno de los profesores de la institución, que trabajan allí, que velan por los estudiantes, estén allí grabando y no evitando un problema”.

“Hubo un profesor allí de esa institución visto por muchos estudiantes y hay testimonios de ello, donde lo vieron grabando y no evitó, y este problema se pudo haber evitado”, recalcó.

Ahora su hijo “se encuentra hospitalizado, porque las lesiones que sufrió fueron muy graves, está pendiente de una cirugía que ya si Dios quiere el día de hoy se la realizan, pero está muy mal, en este momento las lesiones en la cara son muy graves”, señaló la madre del niño víctima de bullying.

Agregó que “los médicos están sorprendidos porque no creen que sean puños, sino con algún objeto fue lesionado y efectivamente esto se pudo constatar con algunos testimonios de los estudiantes que estuvieron en la pelea”.

Andrés Felipe Avendaño, jefe de oficina de Convivencia de la Secretaría de Educación, indicó que se “activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones que se tiene dispuesto para todos los colegios de la ciudad y de esta manera lo que se ha buscado es poder acompañar de manera específica a la familia del estudiante afectado, pero también a las familias de los demás estudiantes involucrados buscando un trabajo pedagógico que garantice el derecho de todas y todos”.

La familia de del niño que sufría bullying ya colocó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue las conductas del presunto agresor de la víctima, que también es menor de edad.