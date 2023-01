¡Niños drogados! Cada día son atendidos 65 menores en Bogotá por consumo de alucinógenos

El acceso a esas sustancias “es muy fácil”, dice exadicta. Hay, incluso, casos de menores de 12 años. Piden a papás hablar con sus hijos sobre este tema.

Las drogas se consiguen con mayor facilidad en los entornos escolares.

La concejal Patricia Mosquera alertó sobre la aparición en Bogotá de “28 nuevas drogas sintéticas, que están generando drogadicción entre los jóvenes de 12 y 18 años, y también entre los más pequeños”.

Sin embargo, se enfoca en “el creepy (que) no es marihuana, es una droga que tiene componentes mucho más altos adictivos que generan depresión, pánico y mayores adicciones. La están vendiendo engañando a los jóvenes diciendo que les produce tranquilidad, que les mejora el genio, que les da pasividad. Cuidado papás, porque el creepy es una droga que con las mezclas genera mayor adicción”.

Una joven exadicta reconoció que empezó a consumir por curiosidad.

“Le dije a un amigo del colegio que quería probar, él me dijo que el hermano de él consumía y sabía cómo conseguirla”, relató.

Precisó que los distribuidores hacen que “fácil consumir drogas” con el cuento “de que es natural, no genera adicción, que crece de la tierra, un montón de cosas que hacen que uno se confunda, que sea difícil reconocer cuándo tiene un problema”.

