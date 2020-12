No aparece camioneta escolar inmovilizada por la Policía de Tránsito hace seis meses

El 21 de junio, hace 166 días, una grúa llegó hasta una calle del barrio Bosa Laureles, en el sur de Bogotá , y levantó la camioneta con la que Adriana Valderrama se gana la vida haciendo labores de ruta escolar.

“Sé que fue imprudencia mía, este carro se lo llevó la Policía de Tránsito junto con una grúa de placas ESN 885; un vecino me informó, tomó videos y fotos en el momento en que inmovilizaban el carro”, recuerda la mujer.

Sin embargo, cuando fue a pagar el comparendo por mal parqueo y a reclamar su vehículo en los patios de la Secretaría de Movilidad, Adriana se llevó una tremenda sorpresa: su carro no apareció.

“Me acerco a Movilidad, empiezan a revisar el sistema y efectivamente el carro no tenía ninguna orden de levantamiento y no figuraba en los patios. Nunca llegó, me dicen que me acerque a los patios, hablo con los funcionarios, revisan el sistema y no está figurando en el sistema el carro”, agregó.

Aunque las autoridades de tránsito dijeron que posiblemente hubo un error de digitación, la mujer aseguró que ya se revisaron cámaras, en el sistema, y no hay rastro de su ruta escolar.

“Yo estoy sin trabajo, trabajaba en rutas escolares, no estoy recibiendo beneficio ni del gobierno, ni de nada, debo cancelar 600 mil pesos mensuales en el banco, donde me dieron una amnistía de seis meses”, explicó la mujer.

“Le pido a la Policía de Tránsito, Policía Nacional, que se apersone del caso, fue un policía de tránsito quien se llevó mi carro y no aparece”, señaló.

La camioneta, dijo Adriana, diariamente le daba 50 mil pesos para subsistir, pero ahora nadie le responde ni por ese dinero, ni por el paradero del vehículo.

La Policía dice que la grúa está adscrita a la Secretaría de Movilidad de Bogotá. El caso fue asumido por la Fiscalía, que investiga por el delito de hurto.