No caiga en sus garras: delincuentes fingen vender computadores y estafan a las personas

La Policía de Bogotá logró la captura de un sujeto que estafaba a personas que buscaban comprar elementos de cómputo por internet. Según las víctimas, les exigían el pago por adelantado del computador y, cuando se hacía la transferencia, los vendedores desaparecían.

Una mujer fue estafada cuando buscó un computador para su hija en la web. Ella relató cómo cayó en las redes de los criminales.

“Tenía la necesidad de darle un regalo a mi hija y busqué en internet una página y me salió la página shoppingcolombia.com.co. Me salió un Mac en dos millones con descuento. Cuando miré el producto me mandaron un número de WhatsApp, pregunté por qué tan barato y me dijeron que por un convenio”, afirmó la víctima.

Los delincuentes le dijeron a la mujer que debía pagar el aparato por medio de una consignación bancaria y, al hacer la transacción, se desaparecieron.

Al menos 44 personas cayeron en manos de estos criminales, que robaron alrededor de 150 millones de pesos.

Las autoridades tienen materializadas transacciones del capturado que superan los 400 millones de pesos, lo que los lleva a inferir que probablemente haya más víctimas de esta falsa empresa.

La Fiscalía pide a las víctimas que hayan sido estafadas por esta página de internet que se acerquen a denunciar.