No caigamos en hipocresía de políticos: Claudia López pide no negar que hay migrantes delincuentes

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, respondió a las críticas que le manifestaron más de 20 concejales en una carta por lo que ha dicho sobre venezolanos que han llegado a Colombia a delinquir, tras el asesinato del policía Edwin Caro.

No caigamos en la hipocresía. Invito a los concejales a que en vez de estar en Zoom vayan a los barrios, hablen con la gente. Resulta que ahora los colombianos, bien fregados que estamos, aquejados por una situación de desempleo e inseguridad que ha generado la pandemia, nos van a insultar y a decir xenófobos por una situación real que está pasando. Es real que el año pasado a Oswaldo, ¿quién lo asesinó? Una banda de migrantes por robarle un celular. ¿A Edwin quién lo asesinó? Un par de migrantes por hacer una requisa. Claudia López

“No estamos diciendo que eso sea generalizado ni estigmatizando a la población migrante venezolana, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Entonces ahora resulta que nuestra gente, además de agredida, ahora desconocida e insultada por gente que cree que no podemos hablar de los problemas. ¿entonces nos tenemos que callar? No, los problemas no se solucionan ni callándolos ni ocultándolos”, agregó.

La alcaldesa Claudia López, además, dijo que es preocupante la agresividad de estos delincuentes.

“Ha ocurrido que son migrantes muy violentos que prácticamente matan antes de robar” y “con callarnos y salir insultados los colombianos por denunciarlo no se va a solucionar”, afirmó.

La mandataria reiteró que los migrantes que vienen al país y a Bogotá, “la inmensa mayoría es gente humilde, trabajando, huyendo de una dictadura, nosotros sabemos qué es eso”.

Sin embargo, insistió en que cuando un delito comete un delito “le tenemos que caer con toda y judicializarla, si es el caso deportarla”.

Por eso cuestionó que el otro implicado “en el asesinato de Edwin, entonces ahora que lo capturamos, que lo judicializamos, que recuperamos el arma, entonces ahora nos dice que lo dejemos libre en Venezuela. Ah, ahora sí”.

Claudia López recalcó que Bogotá “es la ciudad más generosa y lo seguirá siendo. El que venga a trabajar, bienvenido, nosotros sabemos lo que es tener una situación difícil en nuestro país y tener que migrar”.

No obstante, “tenemos que reaccionar con eficacia en defensa de nuestros ciudadanos, cuando alguno en vez de honrar nuestra confianza la defrauda y nos agrede”, sostuvo.

“¿Que digamos que no hay migrantes involucrados en delincuencia? Sí los hay, poquitos, pero los hay y tenemos que enfrentarlo”, reiteró.

Y agregó que lo que se necesita no son “hipocresías de los políticos, sino soluciones (…) Qué sacamos con que haya menos hurtos, pero más violentos”.

Respecto a la medida de prohibir el parrillero de las motos, la alcaldesa de Bogotá dijo que tres veces se ha impuesto esa alternativa en la ciudad “y tres veces no ha servido”.

Por ello sugirió que las empresas de domiciliarios verifiquen “a quiénes están contratando” y que los empleados tengan una identificación visible “para que no se cuelen delincuentes”.