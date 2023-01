“No creía que esa moto me hubiera impactado”: skater relata cómo lo arrolló el policía en Bogotá

“Me levanté desubicado, no sabía qué había pasado”, señaló Alejandro Ramírez, quien hacía parte de una caravana en el momento de los hechos.

Desde el pasado viernes se empezaron a conocer las grabaciones en las que se ve a un patrullero en moto arrollando a un joven en tabla , el cual hacía parte de una comitiva que celebraba el Día del Skater en Bogotá, en inmediaciones del parque Nacional.

Las imágenes muestran al policía en moto que, antes de arrollar por detrás a Alejandro, lanza patadas a otro joven, aunque no logra impactarlo.

Sobre esta conducta, el afectado narró cómo se desencadenaron los hechos: “Cuando estábamos en el parque Nacional empezaron a haber unos disturbios, empezaron a subir muchos gases lacrimógenos entonces nosotros decidimos irnos del punto, pues para no estar en ese ambiente”.

Y prosigue: “Ya pasando la universidad Javeriana yo iba en mi tabla con un compañero y de un momento a otro escuché las sirenas, escuché como que venían las motos de Policía y yo lo único que hice fue mirar de reojo. Ya cuando iba a levantar la tabla yo no la alcancé ni a coger, sino ya sentí el impacto cuando me levantó la motocicleta”.

El skater afectado afirma que gracias a la maleta que llevaba en la espalda pudo amortiguar el impacto y que no sufrió heridas de mayor gravedad, aunque asegura que por el golpe perdió su tabla y su celular.

Aunque repudia que algunos desadaptados hayan protagonizado actos vandálicos, incluido el ataque a uniformados, asegura que ni él ni sus compañeros hacían parte de ese grupo y que las agresiones fueron injustificadas.

Por otra parte, el veedor de la Policía Armando Vergara realizó graves denuncias sobre agresiones a algunos miembros de la institución: “A nuestro patrullero también lo agredieron con arma blanca, donde no sea por el chaleco antibalas que llevaba, nos lo matan. No han dicho nada del policía al que le pegaron un tiro en una pierna, ni de la patrullera a la que le lesionaron una pierna, ni del policía al que le partieron la cara; todo el mundo está callado con eso. Ellos también tienen derechos”.