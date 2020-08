“No es el momento de los superabrazos”: se levantan cuarentenas en Bogotá, pero no el autocuidado

Después de cinco meses de aislamiento preventivo por la pandemia del coronavirus, Bogotá levantó todas sus cuarentenas. Se reactivará el comercio sin descuidar la salud, compromiso de cada uno que se logra acatando el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social.

Con esta nueva realidad se permitirán actividades como ir en familia a un centro comercial, a un parque, a la ciclovía, a un restaurante con protocolo a cielo abierto, sin importar la edad de los miembros. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, recalcó que los niños pueden acompañar estas salidas.

Sobre los espacios de entretenimiento señaló que desde este jueves 27 de agosto se habilitaron 65 parques. Además “este domingo y todos los festivos tendremos 127 kilómetros de ciclovía plenamente disponibles para los bogotanos”.

Será inevitable no querer reencontrarse con amigos y familiares, pero el llamado es a no aglomerarse y guardar las mismas precauciones con las que se ha insistido desde el inicio de la pandemia: no quitarse el tapabocas, lavarse las manos y no reunir a mucha gente.

“No vamos a tener policías entrando a las casas, necesitamos que cada uno responda por su cuidado”, recalcó Gómez, al tiempo que advirtió que “no es el momento de los superabrazos, es el momento de mucho cuidado. El coronavirus sigue entre nosotros, el coronavirus sigue siendo una enfermedad mortal y va a seguir entre nosotros hasta que haya una vacuna”.

En esta etapa de nueva normalidad habrá restaurantes a cielo abierto desde el primero de septiembre. Pero ojo, no se trata de que cualquier establecimiento de comidas saque mesas y sillas a la calle, sino de dar la oportunidad a aquellos que se inscribieron ante el Distrito y recibieron el aval.

Si usted está interesado en la reapertura, en calidad de comerciante, debe llenar el formulario que encuentra haciendo clic aquí.

El secretario de Gobierno aclaró que los restaurantes podrán ofrecer licores para acompañar las comidas. Sin embargo, hay ciertas restricciones para la venta en supermercados u otro tipo de comercio: “Las bebidas embriagantes se pueden expender durante todo el día. A partir de las 9 de la noche, y hasta las 5 de la mañana, se cierra el expendio en cualquier venta al público".

Cédula par no puede comprar en día par

Cédula impar no puede comprar en día impar