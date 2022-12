No es el primer derrumbe ni el único: en La Calera están preocupados por deslizamientos

Las montañas se están desmoronando en la vía que conecta al municipio con Bogotá. Comunidad teme que se presente una tragedia.

En las últimas horas un video aficionado registró cómo parte de una montaña se vino abajo a plena luz del día y sobre una vía recurrente, en el sector conocido como La Mazorca.

Alerta en La Calera tras deslizamientos de tierra en vía que conduce... Padre de familia recalca que por el sitio en donde ocurren los deslizamientos circulan rutas escolares de al menos cuatro colegios, además de deportistas en bicicleta los fines de semana.

“Pero no es el primer derrumbe; no es el único”, dice otra habitante del sector que los taludes están muy inclinados.

Aunque al momento no se han visto personas involucradas en los deslizamientos, habitantes del municipio han llevado las quejas hasta la Personería.