“No es esperar a que se acabe el horario”: Alcaldía de Bogotá defiende ampliación del Día Sin Carro

Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad, explicó por qué irá de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Anunció más cambios en la jornada de este jueves.

Se estima que cerca de dos millones de vehículos y quinientas mil motocicletas dejarán de transitar.

“El Día Sin Carro no es esperar que se acabe el horario para poder sacar mi carro. No es levantarse más temprano y quedarse en el trabajo hasta las 7:00 p.m.”, sostuvo el funcionario.

Entre conductores las opiniones están divididas.

Tenga en cuenta que los carros blindados tampoco podrán salir a la calle, con excepción de los que estén adscritos a la Unidad Nacional de Protección.

Entretanto, la Alcaldía de Bogotá estudia si levanta el pico y placo de taxistas.

Si una persona infringe el Día Sin Carro, tendrá que pagar una multa cercana a los $438.000.