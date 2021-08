"No es mi culpa": mamá de Samuel David, bebé que murió al parecer por brutal golpiza

Samuel David Soto, quien el próximo 18 de diciembre cumpliría 2 años, murió en un centro asistencial de Bogotá , luego de que médicos evidenciarán severas lesiones en su cuerpo.

“Al momento de ingresar mi sobrino al hospital de Kennedy presentaba varios traumas en la cara, en el cuerpo, en los glúteos, politraumatismo, trauma craneoencefálico, trauma abdominal y su muerte se produjo por un shock hipovolémico”, aseguró Karen Muñoz, tía del menor de edad.

Estos hechos se habrían presentando en el barrio Class Roma, localidad de Kennedy. La madre de Samuel David Soto asegura que llamó a la línea 123 para pedir una ambulancia porque el niño había broncoaspirado, pero ya en el hospital se evidenciaron signos de maltrato.

“Uno de los investigadores nos entregó el dictamen verbal donde decía que la muerte de mi sobrino había sido homicidio . Debido a los golpes que le habían propinado, le habían desprendido sus órganos”, anotó la tía de Samuel David Soto.

Según la señora, al parecer el bebé ya era víctima de maltrato.

“Días antes del fallecimiento de mi sobrino, nos pudimos enterar de que él había sufrido la ruptura en un brazo. La respuesta de ellos fue que un perro lo había mordido y lo había estrujado”, señaló.

Por medio de un audio, la madre del menor dio a conocer a su familia la sorpresiva muerte de Samuel David Soto.

“No es mi culpa que Dios haya decidido llevarse a Samuel, de verdad. Yo no sé, créame que eso para mí es duro… el niño estaba bien, yo no le hice nada de verdad, no me juzguen que esto es muy duro para mí, por favor, el niño estaba bien”, dijo.

Martha Cecilia Astaiza, abuela del menor de edad, lamentó la muerte de su nieto y espera que se haga justicia.

“Para nosotros, la muerte de Samuel David ha sido muy duro y lo único que yo le pido a la justicia es que todo salga a la luz, que se esclarezca el caso y que las personas que hicieron esto en contra del niño paguen”, sostuvo.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho, también se pronunció sobre lo ocurrido.

“El niño ingresa al centro hospitalario, ya que broncoaspiró, posteriormente las unidades de investigación criminal y, teniendo en cuenta unos nuevos hallazgos de parte del personal médico, iniciamos la investigación con la Fiscalía General de la Nación para determinar si se trata de un homicidio o si en realidad fue el motivo del ingreso al centro hospitalario”, dijo.

La Policía afirmó que la madre de Samuel David, de 17 años, y su compañero sentimental, de 19, no están detenidos.

“Hasta donde tenemos conocimiento por parte de los investigadores (que) se encuentran en su residencia porque no recae ninguna orden judicial sobre ellos, teniendo en cuenta que hasta ahora se inicia la investigación correspondiente”, aseguró el oficial.

El cuerpo de Samuel David ya fue entregado a su abuela, quien lo despidió en Popayán, capital del Cauca y donde el niño nació hace 20 meses.