“No es posible reactivar en Bogotá la construcción y manufactura el próximo lunes”: Claudia López

Asegura que las dos al tiempo dispararían el riesgo de salud de trabajadores y la aglomeración en transporte.

A través de Twitter, la alcaldesa de Bogotá aseguró que “no es posible que el próximo lunes puedan reactivarse la construcción y manufactura al tiempo. ¡La primera genera 560.000 viajes al día y la segunda 567.000!”.

Esto luego de que el presidente Iván Duque anunciará que a partir del 28 de abril estos sectores volverían a trabajar siguiendo estrictos protocolos de seguridad que prevengan el contagio del coronavirus .

No obstante, Claudia López señaló: “Como he explicado reiteradamente a la ciudadanía y al gobierno nacional, no basta con los protocolos nacionales de bioseguridad en el lugar de trabajo (que están bien), sino con los concretos de movilidad y salud pública que debe establecer cada territorio, en nuestro caso Bogotá”.

Finalmente, explicó que “no es posible verificar y aplicar los protocolos nacionales y distritales para el lunes 27 de abril para todas las empresas y obras de manufactura y construcción. Se irán verificando y autorizando paulatinamente desde ese día. Del afán no queda sino el cansancio (y el contagio)”.

No es posible verificar y aplicar los protocolos nacionales y distritales para el lunes 27 de Abril para todas las empresas y obras de manufactura y construcción. Se irán verificando y autorizando paulatinamente desde ese día. Del afán no queda sino el cansancio (y el contagio!) — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 22, 2020

