No es solo salir de la UCI: hombre lleva 5 meses hospitalizado en casa por secuelas del COVID-19

La historia de Omar Sánchez es otro ejemplo de lo impredecible que puede llegar a ser el coronavirus COVID-19 . Superó la enfermedad luego de dos meses en una UCI, pero las secuelas del virus lo obligaron a permanecer 5 meses más hospitalizado en su casa.

Antes de enfermarse, el hombre de 59 años trabajaba como vigilante en una clínica del norte de Bogotá .

“Todavía estamos en recuperación, fue muy duro el tratamiento y lo que pasé cuando me comenzaron los síntomas. Me sentí muy mal, me fui por urgencias y enseguida me hicieron la prueba, a los cuatro días me dieron el positivo”, aseguró.

Él comentó que la hospitalización le ha traído aspectos negativos como escaras en su cuerpo.

“El tema de la traqueotomía fue duro, todo ha sido complejo. Llevo siete meses y medio hospitalizado. Cuando llegué al programa de rehabilitación tenía una escara en la parte de atrás y todavía necesitaba oxígeno”, contó el sobreviviente.

Ahora, está hospitalizado en su casa, a la espera de superar las secuelas que le dejó la enfermedad y volver a realizar sus actividades cotidianas.

“La ARL me trajo todos los implementos de hospitalización a mi casa. La empresa nos tiene todo lo de ley. Este es un tratamiento lento y complejo. Se debe tener paciencia y moral, debe ayudarse uno, ponerle actitud y empuje. A los que no se han contagiado, les pido que obedezcan a las autoridades”, concluyó Omar.

El coronavirus COVID-19 es una enfermedad que puede generar peligrosas secuelas. Recuerde: no salga de su casa si no es estrictamente necesario y si lo hace, no se quite el tapabocas y lávese frecuentemente las manos.