¡No es un taxista, es un salvaje! Manejó varias cuadras con un joven sobre el capó hasta tirarlo

Esta escena, que parece sacada de una película, resultó ser un nuevo hecho de intolerancia en Bogotá.

Cosme Canizales, motociclista afectado, explica que el altercado inició “porque él invadió mi carril en contravía por querer sobrepasar un vehículo. Yo toco su retrovisor y ahí inicia como tal la discusión. Yo me bajé, él se bajó, discutió conmigo y me tiró mi motocicleta”.

En medio del altercado, Cosme terminó agarrado al taxi. Entonces, el conductor arrancó y, manejando por varios metros, intentó tirarlo al piso. Hasta que en una curva lo consiguió.

“Me trae tres cuadras y luego gira de una manera super fuerte. Ya no alcanzo a tenerme y pues me arroja de una manera violenta”, cuenta el joven.

Incluso otros motociclistas intentaron impedirle que siguiera su curso, agrega Canizales.

Aún no se conoce la versión del taxista.