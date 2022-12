“No escucha a los ciudadanos”: radican 666.023 firmas para revocar a Peñalosa

Si la Registraduría Distrital cuenta en los folios recibidos una cifra igual o superior a 217.817, tiene 45 días para comprobar la veracidad de las rúbricas.

Dicha cifra correspondería al 30% de la votación que obtuvo el burgomaestre en las elecciones.

Si uno de los firmantes aparece en más de una ocasión en los folios, su rúbrica solo contará una vez.

El encargado de radicar las firmas fue el ‘Comité unidos revoquemos a Peñalosa’. Sus integrantes cuestionan, entre otras, la intención del alcalde de Bogotá de urbanizar alrededor de la reserva Thomas van der Hammen sin que supuestamente se toque un solo metro del sector ecológico.

Proyecto Lagos de Torca fractura conexión de ecosistemas en reserva... También critican la decisión del mandatario de vender la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB).

Desórdenes, empujones y escupitajos en cabildo abierto para discutir... "No respetó la voluntad del pueblo y así ha hecho con muchísimas cosas, y una de las características del señor Peñalosa es que no escucha a los ciudadanos que fueron los que lo eligieron para que gobernara esta ciudad", manifestó Gustavo Merchán, vocero del comité.

Esta organización es una de las tres inscritas oficialmente para la presentación de las firmas que busca revocar a Peñalosa del cargo. En caso de no lograr el porcentaje requerido, tendrán plazo hasta el 12 de julio para volver a presentarlas.