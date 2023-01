“No estoy para ser la reina de la simpatía”: Peñalosa ante críticas por su propuesta en peajes

El alcalde de Bogotá insiste en incrementar el cobro para la ampliación de la carrera Séptima y la autopista Norte.

Esto, afirmó, beneficiará “a ciudadanos de Chía, Cajicá, los de Sopó, Tocancipá y Bogotá”.



“Es necesario poner un peaje adicional, si no, no se puede hacer la vía, tan sencillo como eso”, recalcó durante el taller Construyendo País realizado en Bogotá y liderado por el presidente Duque.

Los abucheos no se hicieron esperar y el alcalde Enrique Peñalosa les salió al paso diciendo: “yo aquí no estoy para ser la reina de la simpatía, sino para hacer las obras”.

“Aquí no hay magia, ni el presidente es mago para encontrar plata que no existe ni yo tampoco”, agregó.

