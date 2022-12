No fue en el Amazonas: ¡hallan una boa constrictora en el parque Simón Bolívar de Bogotá!

Se sospecha que el reptil, que estaba en la zona conocida como ‘los raizales’, pudo haber dado a luz en el lugar, por lo que se están buscando posibles crías.

Normalmente, el Simón Bolívar es hogar de patos, garzas, ardillas, lagartijas e incluso pequeñas culebras. Lo que no se esperaban los visitantes de este emblemático sitio fue encontrarse con una gran boa constrictora.

Apenas fue visto dentro del parque, los funcionarios alertaron a las autoridades correspondientes. Un equipo de la Secretaría de Ambiente y la Policía atrapó a la serpiente.

Cuando se le hizo un minucioso examen a la boa, de 1,60 metros de longitud, se descubrió que era una hembra y que acababa de dar a luz una cría de tan solo 45 cm. Como estas especies tienen entre 20 y 30 ejemplares por camada, las autoridades están pendientes de que no haya más rondando por el parque.

Aún no se sabe la forma como esta boa terminó en este lugar de la capital colombiana, pero se tiene la certeza que fue abandonada por algún irresponsable. La Secretaría advirtió que la tenencia de este tipo de animales silvestres es castigada con multas de hasta 3,600 millones de pesos.