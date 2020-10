No habrá Halloween en calles y centros comerciales de Bogotá

Tal como lo recomendó el Ministerio de Salud y “teniendo en cuenta que tradicionalmente la celebración de Halloween es una actividad divertida en la que comparten los niños, niñas y adolescentes con las familias", este año por la pandemia de COVID-19 la fiesta no se hará en calles y centros comerciales, señala la resolución emitida por la Secretaría de Salud de Bogotá.

Por ello, la alcaldesa Claudia López solicitó a los padres de familia evitar exponer a los pequeños y, en cambio, hacer actividades en casa.

"Vamos a jugar en casa, vamos a compartir virtualmente con otros amiguitos, pero en casa. No es que no se vayan a celebrar, no le vayan a matar el corazón a los niños diciéndoles que no va a haber Halloween. Va a haber, solo que es distinto", dijo la mandataria.

También recalcó que no habrá toque de queda en la capital esa noche ya que "Bogotá nunca ha decretado toque de queda a lo largo de esta pandemia”, porque “lo que prima no es la imposición sino la cultura ciudadana”.

“Los bogotanos, que son una ciudadanía maravillosa, han respondido estos meses bien a las propuestas que les hacemos", añadió.

Asimismo, López invitó a las familias a usar la creatividad para hacer ‘rutas del tesoro’ y que los pequeños, disfrazados, busquen los dulces.

La Secretaría Distrital de Salud no recomienda: