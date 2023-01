“No he logrado convencerlo”: Claudia López se reunió con Enrique Peñalosa

Pese a algunos desacuerdos en puntos como la reserva Thomas Van Der Hammen, Transmilenio por la 68 y el POT, fue un encuentro cordial.

“Discutimos largas horas, estuvimos tres horas conversando muy amable y tranquilamente, pero por ahora no he logrado convencerlo de estos argumentos. Por ahora. El que persevera alcanza, esa es la lección de mi vida, sino no estaría aquí parada”, dijo la alcaldesa electa.

Publicidad

López y Peñalosa conformaron un equipo de empalme que se encontrará este jueves a las 10:00 a.m. para ultimar detalles del empalme.

Enrique Peñalosa también se pronunció sobre la reuniónen el Palacio de Liévano: “Le deseo todos los éxitos, hablamos sobre lo que estábamos haciendo, lo que queda faltando y también sobre algunas de las propuestas que ella tiene. Tenemos algunas diferencias, pero solamente tengo el mayor interés en que le vaya bien a ella y a Bogotá”.

Vea, además: