No le quieren responder a venezolana que perdió dedo en fábrica de empanadas en Bogotá

Aunque en un hospital intentaron salvárselo, la mano se le infectó. Lo peor es que, según ella, sus patrones se hicieron los ‘locos’ y le dieron la espalda.

“Empecé a trabajar allí (en la fábrica de empanadas en Bogotá) desde las 3:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Mi sueldo era de $31.000", dice Mayra Valecillo, venezolana de 41 años vinculada a través de un contrato verbal.

Ya llevaba dos años trabajando allí hasta que el pasado 4 de marzo sufrió un accidente laboral que le ocasionó múltiples heridas, entre ellas la amputación de un dedo. Sus empleadores no le respondieron.

"Él (jefe) me dijo: ‘di que eso te pasó en tu casa, que estabas haciendo empanadas en tu casa para yo no verme involucrado’. Esas fueron las palabras de él y ahí me dejaron", cuenta Valecillo.

Carlos Alberto Baena, vicepresidente laboral y de inspección del Ministerio de Trabajo, recalcó que "los empresarios no pueden pensar que, por el hecho de que venga a Colombia una persona de otro país, por decir de Venezuela, que no tenga un documento, van a quedar eximidos de toda responsabilidad. Si esa persona sufre un accidente de trabajo, el empresario tiene que pagar”.

En los próximos días, el ministerio expedirá un nuevo permiso especial temporal de trabajo para que los migrantes puedan tener toda la vinculación formal y evitar así la explotación laboral.