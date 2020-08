“No lo compramos para dinamitarlo”: Petro pide al gobierno evitar demolición del San Juan de Dios

Durante un debate en la comisión primera del Senado, Gustavo Petro pidió al gobierno evitar la demolición del Hospital San Juan de Dios.

“¿La ley no dice que es un monumento nacional? Entonces, por qué lo van a dinamitar, porque así se demuele una estructura, lo van a dinamitar, está escrito en el contrato. Nosotros no compramos el Hospital San Juan de Dios para dinamitarlo. No entregamos eso al Distrito Capital para demolerlo”, aseguró el senador.

Agregó que la empresa COPASA, que manejaría el nuevo hospital, está envuelta en escándalos de corrupción en España, Chile, Perú y Uruguay.

Según Petro, al gobierno le sale más económico reestructurar el centro asistencial que demolerlo.

Entretanto, la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, señaló que aún no hay ninguna decisión sobre su demolición.