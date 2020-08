“No más hijas sin padres”: esposa de hombre asesinado por robarle la bicicleta clama justicia

En las últimas horas fue capturado otro señalado de participar en el intento de hurto y posterior homicidio de Óscar Iván Rodríguez, asesinado de un disparo en el barrio Viña del Mar de Bogotá cuando salía de casa hacia su lugar de trabajo.

El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad, así como la fuga de uno de los delincuentes, hallado recientemente por las autoridades.

“Nosotros llegamos hace 5 años a Bogotá queriendo ser independientes, salir adelante con nuestras hijas y Óscar era un hombre muy luchador, muy trabajador, siempre salía muy temprano a trabajar, llegaba tarde. Siempre quería lo mejor para nosotros”, manifestó Tatiana Sandoval, esposa del padre de familia asesinado.

A través de Noticias Caracol les hizo un llamado a las autoridades: “no quiero que este crimen quede impune, pido que caiga todo el peso de la ley para estos delincuentes”.

Las dos personas capturadas son ciudadanos venezolanos. Aunque Tatiana no estigmatiza a todos, sí exige resultados: “no más venezolanos malos. No tengo que culparlos a todos, porque todos no son iguales, pero pido que haya justicia porque no solamente ha sido mi esposo, también han sido muchas más personas que han estado en manos de esta gente”.

Afirma que tendrá que regresar a su ciudad natal, Bucaramanga, pues la delincuencia le arrebató sus sueños.

“No más crímenes, no más hijas sin padres, me duele tanta injusticia”, puntualizó esta mujer que quedó a cargo de las tres niñas del matrimonio.

Entre tanto, autoridades reforzaron la seguridad en el barrio donde ocurrió el crimen, a plena luz del día.