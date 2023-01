“No me asomé porque me dio miedo”: propietaria de casa afectada por explosión de carro bomba

La casa de Flor Hernández fue una de las más afectadas por la onda expansiva. Así vivieron el momento del atentado vecinos del sector.

"Cuando sonó como que se levantaba la casa, y los vidrios de la calle parecían como un naipe" cuando estallaron, explica la mujer que reside en el sector aledaño.

Su casa, con más de cinco vitrales rotos, es de las más afectada por la explosión del carro bomba.

"Todos los vidrios cayeron al piso, y yo dije no, esto es una explosión o algo. No me asomé porque me dio miedo que vinieran tiros o algo", completa su relato.

Yesid Consuegra, dueño de una academia de seguridad, dice que desde el mismo instante en que se escuchó la detonación supo que se trataba de una bomba: “tembló todos los vidrios y totalmente la casa. Se sintió tan grande que yo me supuse, ya por mi conocer, que era un atentado terrorista".

Justo cuando se sintió el estruendo, les enseñaba a varios de los alumnos de su academia la reacción que produce la detonación de un artefacto explosivo.

Los daños de estos locales se calculan en un millón de pesos.