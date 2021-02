"No me voy a poner de ruana el permiso”: habla mujer condenada que podrá trabajar como modelo webcam

Habla la mujer que fue condenada a cuatro años y medio de casa por cárcel por el delito de narcotráfico y a la que un tribunal de Bogotá le otorgó el permiso para trabajar como modelo webcam.

Mientras ejerce su oficio, será monitoreada y vigilada por efectivos del Inpec . Además, tendrá un horario estricto al que deberá regirse. La sentenciada espera que, con su actividad, la pena se reduzca.

"Eso me sirve de descuento para mi condena porque eso es un trabajo normal. Dan ocho horas diarias de descuento por trabajo y 12 por estudio. Entonces siendo así, veré si puedo salir rápido de este proceso que no ha sido nada fácil”, manifestó.

Además de su condena, otro aspecto que no será fácil es desplazarse por las calles con el brazalete del Inpec, el mismo con el que monitorearán cada paso que dé.

“Me favorece más trabajar en la empresa por el descuento, estar presa. No va a ser lo mismo desde la casa, es mejor ir al estudio y trabajar desde allá”, contó la mujer.

Como en cualquier otro oficio, ella tendrá un horario específico para ejecutar sus labores: “Ellos miran en el GPS que yo esté en ese lugar, me dan las horas que debo cumplir. Tengo que salir de mi casa a eso de las 7 y coger el bus. Si salgo a las 3 entonces tengo que estar en mi casa a las 4. No me voy a poner de ruana el permiso”.

Representantes de esa industria afirman que tiene derecho a otra oportunidad y a trabajar.

“Es una madre cabeza de hogar que cometió un error en su pasado, pero el presente es para darle otra oportunidad”, manifestó Daniela Guzmán, propietaria de un estudio webcam.

No obstante, en la dirección en la que está registrada la empresa webcam, no existe ahora compañía alguna.

Steven Otálora, propietario del establecimiento, explicó la situación: “El estudio era algo pequeño y lo estamos reubicando en una zona más central y con alto impacto, ya que debe cumplir con normas no residenciales”.