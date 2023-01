“No muestran la realidad”: cuestionan proyecto para ponerle límites a la Van Der Hammen

Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, insiste que se pretende urbanizar la reserva. Alcaldía de Bogotá dice que buscan hacerla más pública.

Según ambientalistas, la Van Der Hammen es la última oportunidad de conectividad ecológica que existe entre los cerros orientales y el río Bogotá.

Por eso, hace dos décadas, el Ministerio de Medio Ambiente decidió que debía destinarse a la conservación y no a la expansión urbana. Es allí donde radica la polémica.

Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá, sostiene que con la nueva propuesta “es mucho más grande el área de restauración ambiental, pasa de 634 hectáreas a 1.104”.

Sin embargo, para miembros del Comité de Veeduría de la reserva Van Der Hammen, el distrito le miente a la ciudad.

“El mapa que mostraron a periodistas incluye clubes, incluye aeropuerto, incluye cementerios, avenidas, cosas pintadas de verdad, que no muestran la realidad”, afirma Daniel Bernal, quien hace parte del comité.

Sobre la urbanización en la reserva, Juan Camilo González, gerente del proyecto Ciudad Norte, respondió: “únicamente podríamos acomodar en esta zona 350.000 de las 2.6 millones de viviendas adicionales, un pequeño esfuerzo dentro de un grupo de esfuerzos que incluyen renovación urbana”.

Si se aprueba o no está propuesta está en manos de la Corporación Autónoma Regional y posteriormente del Concejo de Bogotá.

Más sobre esta noticia:

Alcaldía de Bogotá presentó propuesta para modificar límites de la...