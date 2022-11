"No, ñero, no me robe": joven revela que "se parló a un ladrón" para evitar hurto de celular

En TikTok , una usuaria conocida como @manusarmiento le contó a sus seguidores la "estrategia" que usó para evitar que un ladrón se llevara su celular. La joven mencionó que vivió este incidente en la calle 85 con autopista Norte, en Bogotá.



La usuaria comentó que el sujeto la acorraló, la tomó del brazo y la intimidó con un arma blanca. "Yo con el cuchillo ahí en el estómago lo primero que pensé fue ¿en mi hígado?, no; ¿en mi páncreas?, tampoco; ¿en mi vida?, menos. No, yo dije: ‘me acabo de comprar un celular y ya me lo van a robar otra vez", expresó.

La mujer admite que fue muy arriesgada al inventarse una "estrategia" para simpatizarle al ladrón y salvar su celular.

"Yo le dije al ladrón: ‘no, ñero, a lo bien, pero es que ya le digo’, yo empecé a hablar así por empatizar, no es clasismo, es estrategia. Entonces yo, utilizando todos los poderes que me dejó mi infancia en Suba, empecé a parlarme al man y a decirle como: ‘no, parce, se lo juro, es que a mí me robaron un celular hace tres semanas’, había sido hace tres meses, yo lo exageré un poquito", comentó.



Tras convencer al sujeto de que no se llevara su celular, la joven también intentó persuadirlo de que no se robara su billetera: "Parce, ¿a usted para qué le sirven mis papeles?, yo le sacó la plata".

Al final, la mujer le entregó al hombre unos cuantos billetes y bromeó diciendo que era "un ladrón considerado".