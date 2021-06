“No pensé que mi niña se pudiera contagiar”: menor de 8 años terminó hospitalizada por COVID

Una niña de 8 años terminó siendo una de las menores hospitalizadas por cuenta del COVID-19, en Bogotá. Aunque al inicio los síntomas tanto de ella como de su madre fueron leves, acudieron a urgencias tras agravarse su situación.

“Amanecí enferma, tenía fiebre, mucho dolor de cabeza, me dolía todo el cuerpo”, afirmó la madre de la menor.

Al consultar al médico, se percataron de que la pequeña estaba presentando otros problemas para respirar.

“Es una menor de 8 años que llega al área de urgencias para ser atendida por infección respiratoria. El protocolo que se cumple es por presunto COVID-19 y se le toma la prueba y le sale positiva”, indicó Nidia Díaz, trabajadora social de la Subred Centro Oriente.

Este era el segundo contagio de la mamá, quien aseguró que bajó la guardia con el cuidado de su hija, porque no creía que se pudiera contagiar por ser una menor.

“Nos hicieron la prueba del COVID a la niña y a mí nos salió positivo. A mí ya me había antes salido positivo y a la niña no. Yo pensé que mi niña ni se iba a contagiar, porque dicen que los niños no se contagian”, expresó la mujer,

Publicidad

Madre e hija terminaron compartiendo habitación en un hospital del centro de Bogotá, batallando contra la dura enfermedad.

“Los niños sí se pueden contagiar de coronavirus. Afortunadamente la enfermedad puede no ser tan severa, aunque sí hemos tenido casos de mortalidad y de instancias en UCI por coronavirus en niños. Tal como los adultos, no podemos bajar la guardia”, señaló Marcela Puin, médica pediatra de la Subred Oriente.

Aunque creyó que su hija jamás tendría coronavirus, la madre hoy reflexiona y le hace una petición a los padres y acudientes de los pequeños.

“Que cuiden mucho los niños porque ellos no tienen la culpa de lo que los padres hacen ni nada de eso”, agregó.

La menor ya está fuera de peligro y al cuidado de su mamá, quien también logró superar el COVID.