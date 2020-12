“No se mueva que lo mato”: testigo relata cómo asesinaron a pasajero en un SITP

“Yo cuando lo vi fue encima diciéndole al conductor del SITP que ‘quieto, que nadie se moviera’; y él con un revólver 38 corto viejo para que no se moviera nadie y amenazando a todo el mundo”: este es el relato de una de las víctimas del asalto al bus del SITP, ocurrido a las 5:17 a.m., en el barrio 20 de Julio, en el sur de Bogotá .

El hombre contó cómo Wilfrido Murcia, el vigilante de 54 años de edad que fue asesinado, trató de enfrentar al criminal.

“Se levantó un pasajero de la parte de atrás con un palo y le hizo cara al delincuente y el delincuente: ‘no se mueva que lo mato’ y en el momento que se le viene encima le disparó los dos tiros”.

Luego se vivió un momento de tensión al interior del bus, según narra el testigo, cuando algunos pasajeros quisieron evitar la fuga del asesino.

“Cuando le disparó yo me le tiré encima y lo dominé pero ahí un solo pasajero fue el que me ayudó, pero el hombre me ganó, fuimos a dar a la puerta de salida de la buseta. El hombre se voló por la parte de atrás de la buseta”, explica el testigo.

Wilfrido Murcia, quien dejó una esposa y cuatro hijos, perdió la vida tratando de hacer lo que hacia todos los días: defender la vida de quienes lo acompañaban.

Publicidad



Sus familiares exigen justicia.

“Por favor, que la ley sea implacable porque eso no puede seguir siendo tan ruin y descarado. Es muy triste lo que está pasando en Bogotá”, indicó su cuñado.

Un equipo del CTI de la Fiscalía asumió la investigación y ya tiene en su poder los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Están haciendo un rastreo del recorrido del delincuente, quien al parecer huyó en una motocicleta luego del asesinato.

También trabajan en la recolección de los testimonios de los testigos, que dieron las primeras pistas del aspecto físico del asaltante.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de $20 millones por información que permita dar con el paradero del delincuente.

Esta tarde Luisa Obando, nueva delegada de seguridad ciudadana de la Fiscalía y quien encabezará la investigación, inició las respectivas reuniones con los investigadores del CTI para dar con la captura del asesino.