No se puede decir que el sistema de salud en Bogotá no colapsará: médicos a Claudia López

Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, le respondió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, luego de que este dijera que el sistema de salud de la capital no se encuentra colapsado ni colapsará a razón del coronavirus.

Según Corcho, "se debe tener en cuenta cuántas solicitudes existen en este momento en la ciudad, solicitando unidades de cuidados intensivos, para poder establecer la correlación real de ocupación y poder establecer entonces cuál es la capacidad hospitalaria".

La experta lanzó una advertencia: "No se puede bajar la guardia. El sistema de salud en Bogotá y Colombia es muy frágil y no es fácil sostener y decir que es un sistema que no colapsará".