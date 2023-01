No se pueden entregar solo mercados para ayudar a población vulnerable en cuarentena, dice Distrito

Alcaldía de Bogotá afirma que sí ha distribuido 2.800.000 alivios en alimentos, pero no todos son comida. Sin embargo, denunció que algunos no han llegado por bloqueos.

Xinia Navarro, secretaria de Integración Social, aclaró que las ayudas entregadas son de distinto nivel y así lo explicaron con Claudia López ante el Concejo.

Estas son distribuidas como refrigerios escolares, que entrega la Secretaría de Educación a través del PAE, “que tienen contenidos nutricionales, no son snacks y bebidas azucaradas. Es comida nutricional”, dijo.

También se han dado bonos canjeables por alimentos, canasta alimentaria, comida caliente, mercados y donaciones de distinta índole que la Cruz Roja recibe y reparte.

Según las cifras entregadas por la funcionaria, se han hecho transferencias monetarias a cerca de 175.000 hogares, además de 73 mil mercados, 126 mil donaciones mixtas, 500 mil bonos, 416 mil canastas alimentarias, 640 mil refrigerios y 790 mil comidas calientes.

Y dijo que la denuncia hecha por los concejales tiene que ver con “una creencia respetable de que solo se deben entregar mercados. Pero no se pueden entregar solo mercados. Hay personas en extrema pobreza que ni siquiera tienen una estufa, tenemos que entregarle comida caliente. Hay personas de comedores comunitarios, jardines infantiles, que necesitan su canasta alimentaria en condiciones nutricionales especiales”.

“El mercado es una alternativa, que se entrega puerta a puerta, que es una logística enorme”, precisó.

La secretaria de Integración indicó que la meta de la Alcaldía de Bogotá es entregar mercados a 127.000 hogares más, pero en algunos casos no han llegado “porque ha habido bloqueos, han bloqueado a nuestros equipos de trabajo para el tema. En la medida que las condiciones de orden público nos lo permitan vamos a avanzar”.

Al ser preguntada sobre quiénes están detrás de esos bloqueos, la funcionaria dijo que, en algunos casos, son realizados por población que dice “si no me llevan a mí no sirve que le lleven a otro”.

Por eso pidió comprensión, pues la Alcaldía de Bogotá está llegando “a barrios donde tiene piso de barro” y las necesidades son más grandes.

“Hemos escogido 73 mil hogares a partir de 314 barrios de extrema pobreza, que hemos cruzado con mapas que hemos hecho de polígonos de monitoreo de hábitat, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la estrategia que había en el pasado de los barrios más pobres. Ahora vamos a llegar al segundo anillo de pobreza para llegar a 200 mil hogares en total”, precisó.

Sobre la otra denuncia hecha por concejales, respecto a que los mercados entregados en la cuarentena no cuentan con los mínimos nutricionales y están descompuestos , Xinia Navarro dijo que no es cierto.

Afirmó que solo se da comida que no es perecedera y no hay “ni frutas, ni verduras, ni carnes porque no tenemos la cadena de frío”.

Eso sí, admitió que el Ipes entregó unos mercados en malas condiciones a vendedores informales de Bogotá, pero fueron alimentos que había recibido como donación.

“Al parecer se hicieron donaciones que la institución entregó en mínima proporción, pero una vez se supo, inmediatamente se suspendió la entrega”, aseveró.

“De Bogotá solidaria en casa, que son los recursos, no hemos comprado productos perecederos”, insistió la funcionaria.