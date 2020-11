“No sean amargados”: Claudia López a quienes dicen que la Séptima será una troncal disfrazada de TM

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondió a críticos e, incluso, al exalcalde Enrique Peñalosa, que dijeron que el corredor verde de la Séptima que pretender construir es una troncal disfrazada de Transmilenio.

“Dije con todas sus letras que en vez de troncal diesel como la Caracas, sobre la Séptima haría carriles exclusivos para buses eléctricos, eso dije y eso voy a hacer”, aseguró al defender sus promesas de campañas.

A su antecesor Peñalosa, que manifestó que el proyecto de la alcaldesa era el mismo que él planteó, pero con otro nombre, lo señaló de “absolutamente mentiroso”.

“Entiendo que el exalcalde Peñalosa quería hacer una troncal como la de la Caracas en la Séptima y perdió. No, Peñalosa, no vamos a hacer una troncal como la Caracas, no vamos a seguir transportando gente como ganado porque es un buen negocio de buses, no lo vamos a hacer. Esa propuesta fue derrotada”, le dijo.

A quienes sostienen que el corredor verde será como Transmilenio, les respondió: “es totalmente falso y no sean tan amargados”.

La alcaldesa de Bogotá explicó que con la iniciativa, que será enviada al IDU el 14 de diciembre, habrá “carriles dedicados para transporte público, pero con buses eléctricos. Eso fue exactamente lo que yo propuse”.

Actualmente, según Claudia López , “se toma el 50% del espacio para transportar gente como si fuera ganado en buses diesel contaminantes”, pero “el corredor verde de la Séptima tendrá 87% de viajes cero emisiones” y el 50% de la vía va a ser para los peatones.

Cómo será el corredor verde de la Séptima

La alcaldesa señaló que la reconstrucción de la vía se hará en tres tramos que, dijo, son “tres séptimas”.

El primero irá desde la calle 24 hasta la 45, que se peatonalizará y donde se establecerá un carril para que la gente pueda entrar a sus garajes, además de los buses eléctricos.

Del Museo Nacional partirá un cable que irá a Monserrate, a Guadalupe y a los barrios altos de la zona popular de Santa Fe. Bajará hasta la primera línea del metro. “Es como una herradura”, explicó.

El segundo tramo irá hasta la 100 y, según la alcaldesa López, es el más desafiante porque es el más estrecho y donde confluyen más viajes, más peatones, más ciclistas,

El 50% de la Séptima será para peatones con estaciones abiertas que tendrán torniquetes a la entrada, integrados al espacio; el ciclocarril continúa y habrá 10 nuevas plazas alamedas.

En la 72 se planea hacer una vía subterránea para los buses eléctricos.

De la 100 a la 200 irá el último tramo, donde hay el doble de ancho en el espacio corredor.

Allí, los ciudadanos encontrarán tres opciones de movilidad: buses eléctricos, Regiotram del Norte y en Usaquén habrá otro cable para que la gente pueda bajar al corredor verde a coger bus eléctrico. El 50% de la vía será un espacio peatonal.

La propuesta está sujeta a cambios, pues los ciudadanos pueden ingresar a la página https://septimaverde.gov.co/ para hacer sus comentarios.

El 14 de diciembre se pasará la iniciativa al IDU, a finales de 2021 se contratará la obra y para 2025 “Bogotá tendrá el corredor verde”, afirmó Claudia López.