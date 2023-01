No solo neveras: en Transmilenio también viajan colchones y hasta mecedoras

En lo corrido del año, la Policía ha sancionado a 194 personas por llevar elementos no permitidos en el sistema. El comparendo es de $883.000.

Transmilenio diariamente moviliza más de dos millones de usuarios y una de las quejas más recurrentes de quienes usan el sistema es la falta de espacio en los articulados y en las estaciones.

Para muchos bogotanos, “la comodidad no existe” y no entienden cómo los buses son usados para realizar acarreos. Varios usuarios han grabado y compartido en redes sociales los momentos en los que algunas personas transportan colchones, repisas, bicicletas, merecedoras y hasta neveras.

Esta situación, que para muchos es sorprendente, en realidad hace parte del paisaje. Si bien, el sistema cuenta con un manual del usuario, en donde dice que se permite el ingreso con elementos de mano que no excedan los 60 centímetros, lo cierto es que el Distrito no cuenta con las herramientas para obligar a los ciudadanos a que respeten la norma.

“La invitación es para que haga uso de la cultura ciudadana y que respeten las normas del sistema”, pide Paola Andrea López Vargas, directora de Recaudo Bogotá.

Pero, ¿es un tema de falta de cultura ciudadana o simplemente de necesidad?

“Hay cosas que se pueden viabilizar vía agenda pedagógica y se resuelven por allí, pero hay otro tipo de situaciones donde debería generarse un diálogo y una agenda pública donde participen autoridades. Muchas veces también es porque hay quien no cuenta con plata para movilizar sus implemos en otro medio”, asegura la experta en el tema Alejandra Arza, directora de proyectos de Corpovisionarios.

