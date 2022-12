“No soy culpable de los errores de mis padres”: rinden homenaje a niño asesinado en Bosa

“¿Por qué se murió mi mejor amigo? Yo lo quería como a un hermano”, dijo, llorando, uno de los compañeros de Dylan. Aún no hay pistas del homicida.

Familiares, vecinos y amigos del niño de 7 años le rindieron un homenaje marchando y cantando por las calles del mismo sector donde ocurrió el crimen que iba dirigido contra el padre el menor, quien resultó herido.

“A los niños no los deberían matar porque los niños son buenos”, dijo uno de los menores de edad del Colegio Gran Colombiano, donde estudiaba la víctima.

Aunque en los videos de seguridad del barrio Jardín, en la localidad de Bosa, se ve la cara del sicario que segó la vida de Dylan, la Policía aún no tiene pistas del hombre, por lo que ofreció una recompensa de $20 millones a quien brinde información que permita establecer su paradero.

La familia ya había sido víctima de otro ataque sicarial en julio del año pasado, en el que el hermano menor de Dylan resultó herido de bala.

Al hermanito de niño de 7 años asesinado en Bosa lo habían herido en... En ese entonces, el padre del niño había sido dejado en libertad tras cumplir una condena por hurto.

Según un familiar, los ataques podrían ser producto de una disputa territorial por microtráfico.

Padre de niño asesinado por sicario en Bogotá tiene proceso por...