“No todos los policías somos iguales”, uniformado pidió perdón a manifestantes por fuerza desmedida

“De pronto no podemos protestar como ustedes y gracias por hacerlo por nosotros”, expresó el uniformado.

El video que circula en redes desde la noche del sábado muestra al uniformado ubicado cerca del lugar donde fue agredido Dilan Cruz por un agente del Esmad . En su celular se proyecta el mensaje: “¡Sin violencia! ¡Lo sentimos!”.



"Perdón de corazón (...) depronto no podemos protestar como ustedes, y gracias por hacerlo por nosotros." Él sí es un héroe de patria. 💚 pic.twitter.com/0sUcLcx6qI — Natalia Durán (@1_nati20) November 24, 2019

Las personas que grabaron el video se acercan al agente, lo saludan y el hombre les manifestó: “De todo mi corazón. No todos los policías somos iguales. De pronto no podemos protestar como ustedes, y gracias por hacerlo por nosotros”.

"No es culpa de ustedes, porque ustedes también son del pueblo. Ustedes también son de estrato tres”, le expresaron quienes registraron las imágenes.

Aún no se conoce quién publicó el video originalmente. Sin embargo, se ha replicado desde varias cuentas en Facebook, Twitter e Instagram.