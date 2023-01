“No toqué nada”: Catalina Uribe dio su versión sobre las horas posteriores al crimen de Yuliana

Ella y su hermano Francisco admitieron en la audiencia haber desinstalado aplicaciones de redes sociales, pero aseguraron que no trataron de ocultar evidencia.

Los hermanos Uribe Noguera narraron todo lo que presuntamente ocurrió el domingo 4 de diciembre de 2016, cuando el Gaula buscaba a Yuliana Samboní, la pequeña que fue secuestrada en el barrio Bosque Calderón, en el oriente de Bogotá, y asesinada por Rafael Uribe Noguera, hermano de los acusados.

El primero en hablar fue Francisco, quien aseguró que al ver a su hermano en mal estado decidió llevarlo a una clínica y que durante el recorrido él le hizo la confesión de que había matado a la niña.

“Le tapé la boca y se murió”: así fue como Rafael Uribe mató a Yuliana, según su hermano Francisco Por su parte, en su testimonio, Catalina le contó al estrado que ante las incoherencias de Rafael ella decidió recorrer el apartamento para buscar a la niña.

“Yo quería encontrar algo, alguna pista, algo, entré al baño y nada, entré a este cuarto y nada”, dijo.

Y recalcó que no manipularon nada en el apartamento.

“Salimos todos y Francisco vuelve y repite ‘no toque nada, déjelo como estaba, no toque nada’; no tocamos ni siquiera la botella de aceite, no tocamos la botella de aguardiente, nada, no tocamos nada y ni siquiera limpiar el aceite, nada, no tocamos nada”, argumentó.

