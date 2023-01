“No vi a ninguna universidad marchar contra esos criminales”: papá de cadete de la General Santander

Entre la rabia y el dolor, familiares rindieron homenaje a los 22 subtenientes víctimas del carro bomba del ELN. Su mensaje fue claro: no más barbarie.

Sonaron las trompetas y fueron inevitables las lágrimas . Tanto allegados como ciudadanos espontáneos llegaron a la Escuela General de Santander, en el sur de Bogotá, para recordar a quienes fallecieron hace un año por culpa del terrorismo.

“Vine a darle una voz de aliento a esas madres que somos las que quedamos con ese dolor”, asegura Dora García, asistente al homenaje.

César Ojeda también estuvo allí… él habla con la rabia propia de un papá al que este atentado no solo le arrebató a su hijo, sino que le voló el corazón en mil pedazos.

“No vi ninguna universidad que hubiera marchado en protesta contra estos criminales que nos dañaron la vida a 22 familias colombianas”, dice.

Hace un año, José Aldemar Rojas, sin muchos problemas, entró y explotó el carro bomba en la escuela de Policía. Hoy, el panorama es distinto: se ve una puerta más robusta, un sistema poderoso de pinchallantas y maletines de seguridad.

Entretanto, algunos familiares de las víctimas piden que las investigaciones no lleguen a punto muerto y más bien den luces sobre los responsables.