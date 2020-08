“Nos ha dado muy duro”: triste despedida a auxiliar de enfermería que murió por coronavirus

Los pasillos del hospital de Engativá fueron testigos de la incansable labor de Heriverto Munar, el auxiliar de enfermería que falleció tras haberse contagiado de COVID-19 y que fue homenajeado por sus compañeros y amigos.

Ambulancias sonaron al unísono para despedir a otro héroe de la salud que murió por coronavirus

“Es muy duro la muerte de mi compañero. Estamos dándole condolencias a los familiares, a los demás compañeros… esto nos ha dado muy duro”, manifestó César Camacho, amigo de Heriverto.

Heriverto Munar trabajaba en el área de urgencias del hospital. Durante 18 años trabajo en el área de la salud. El amor que sentía por su profesión era tan grande, que viajó al Cauca y otras regiones del país, junto a la Defensa Civil, siempre con el objetivo de servir, de ayudar a quien más lo necesitaba.

“Siempre tenía algo nuevo para poderle salvarle la vida a todo el que llegaba aquí al hospital, él era el que no necesitaba ni un título porque realmente lo que él brindaba para salvar vidas ya él lo sabía, en menos de nada le salvaba la vida a cualquier persona que llegara al hospital”, manifestó Lina María Álvarez, otra amiga.

El cuerpo sin vida de Heriverto Munar fue despedido entre aplausos y lágrimas. La carroza fúnebre se abrió paso en medio de una ola de pétalos de rosas y mensajes de amor y agradecimiento.

Publicidad

Su familia y amigos esperan que su sacrificio no sea en vano y que toque la conciencia y los corazones de aquellos que aún dudan de la letalidad del coronavirus . “En honor a él le voy a decir a todas las personas que por favor se cuiden muchísimo, porque estamos viviendo una realidad, no es una mentira, no la estamos inventando, esta es la realidad que estamos viviendo a nivel mundial”, añadió Lina María.

Este guardián de los pacientes, ejemplo de profesionalismo y entrega, se suma a las 13.475 víctimas que ya cobra el coronavirus en nuestro país.