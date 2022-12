“¿Nos vamos a perpetuar con el diésel que es un agente cancerígeno?”: críticas a TM en el Concejo

Sobre problemática de ‘buses chimenea’, Personería asegura que más de la mitad de los articulados en Bogotá incumple parámetros de emisión atmosférica.

Según el concejal Juan Carlos Flórez, mientras en el mundo se ha frenado el uso de diésel, en la capital la flota de Transmilenio se mueve con este combustible y no se dan pasos para cambiar esa situación.

“En Stuttgart, que es el sitio donde está la Mercedes Benz, dicen fuera el diésel de las calles, en Estocolmo, donde funciona la Volvo, también”, dijo.

“Sobre el uso de diésel para el transporte masivo, en prepliegos de licitación, solo 41 buses serían de tecnologías limpias. Los 1.200 restantes, serían combustibles fósiles. Es decir, de la tecnología limpia que se prometió no hay nada y cada vez Bogotá está más contaminada con los buses chimenea”, aseguró.

La gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, se refirió a los requerimientos del sistema que dificultan el ingreso de estos vehículos de tecnologías limpias.

“Tenemos que mirar el peso de nuestras baterías, la autonomía, nuestros buses recorren 260 km diarios en promedio. Si un bus no tiene la capacidad de recorrer eso, pues simplemente no puede funcionar en nuestro sistema”, declaró.

Frente a la grave problemática, contrastan las pocas sanciones. De enero de 2016 a junio de 2017, se han impuesto solo 32 comparendos a buses articulados y 288 al resto de la flota por esta razón. La cifra, para el Concejo de Bogotá, resulta absurda.

El secretario de Medio Ambiente, Francisco Ruiz, aseguró que adicional a los controles de policía en todas las áreas de Bogotá, se hace control en los patios de Transmilenio.

Las denuncias por el mal estado de vehículos de Transmilenio se han multiplicado tras varios incidentes.

