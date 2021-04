Nueva contradicción en caso de Ana María Castro: ¿dónde estaba Mateo Reyes cuando murió la joven?

Mateo Reyes, de quién aún no se conoce su paradero, pasó de ser uno de los sospechosos en la muerte de la joven Ana María Castro a convertirse en testigo de la Fiscalía.

Ahora se maneja la hipótesis que este joven no habría estado en el vehículo de Paul Naranjo cuando se produjo la muerte de Ana María, a quien al parecer lanzaron desde la camioneta.

“Dado el disgusto que genera en ese momento en Julián Ortegón y Paul Naranjo el hecho de que Ana María y Mateo Reyes se estuvieran besando (...) estos hacen bajar del vehículo a Mateo Reyes Gómez , decidiendo llevar consigo en el vehículo a Ana María Castro Romero, quien metros más adelante les reclama con vehemencia cuál era el motivo por el cual ellos adoptan esta actitud. Momento en el cual, la lanzan o expulsan del vehículo cuando aún este se encontraba en movimiento", dice un documento que conoció Noticias Caracol.

Según la Fiscalía, Mateo estaba a varios metros del carro cuando ocurrió la muerte de la joven universitaria. Sin embargo, la versión que dio Mateo al inicio de la investigación es diferente.

"Cuando íbamos por la calle 80 con 69P, por donde ocurrió el incidente, alguno de los amigos me dice que yo no podía ir con ellos a la casa, entonces pararon. Yo me bajé del carro y Ana se bajó detrás mío. Yo me subo al andén y Ana se queda hablando con los ocupantes del vehículo por la ventana (…) escuché discutir a Ana con alguno de sus amigos (…) y -de un momento a otro- el que iba manejando el carro arranca y como Ana estaba recostada sobre la ventanilla, no sé si fue que quedó enganchada en el auto, y como arrancó tan rápido, Ana se cae al piso y se golpeó la cabeza", dijo.

El abogado de Paul Naranjo anunció que solicitará a un juez de la República que se decrete la nulidad de esta investigación.