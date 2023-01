Nueva controversia en Bogotá por la tala de 55 árboles en la carrera novena

El Jardín Botánico aseguró que la acción se realizó por el riesgo de colapso de las plantas. Ambientalistas rechazaron la acción.

Aproximadamente 55 árboles fueron talados en la carrera novena, entre las calles 85 y 76. Desde el Jardín Botánico se justificó la decisión ya que tras un estudio fitosanitario de la arborización se determinó que estaban en riesgo de colapsar.

“Muchos se encuentran con pudrición basal. Hay unos que tienen plagas y enfermedades, inclinaciones. Nos encontramos con varios árboles que tienen pudrición interna que es como un tronco vacío por dentro y tal vez a simple vista no es tan evidente”, declaró Laura Mantilla, directora del Jardín Botánico de Bogotá.

A pesar de las razones dadas por el distrito, habitantes del sector rechazaron la medida. “Estos son árboles muy saludables, no tienen enfermedades, están verdes, no tiene ningún problema. Es muy triste, realmente es absurdo", comentó Daniel Petri, vecino de la zona.

Líderes ambientalistas también han demostrado su inconformidad. “No estamos de acuerdo con lo que está haciendo la administración en este momento porque no nos hicieron un llamado. Los árboles no están afectando nada", dijo Luisa Moncayo, activista Ambiental.

La directora del Jardín Botánico invitó a la comunidad a que participe en la siembra de 77 árboles este lunes 3 de septiembre.