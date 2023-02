Nuevo caso de feminicidio en Bogotá: hombre asesinó a mujer de 26 años

Nuevo caso de feminicidio en Bogotá. Un hombre fue capturado en flagrancia en el barrio San Carlos, localidad de Tunjuelito, luego de que presuntamente atacara a su expareja sentimental, una mujer de 26 años.

El sujeto huyó del lugar y se escondió en el baño de una estación de gasolina, la comunidad llamó a la Policía y las autoridades evitaron que los vecinos del sector lo lincharan.

La familia de la víctima manifestó que ella denunció al hombre, estaba llevando un proceso con la Línea Púrpura e, incluso, tenía medida de protección.

La Policía informó que la víctima tenía un hijo de 7 años con el presunto agresor. Ahora, el sujeto deberá responder por el delito de feminicidio y ya se encuentra ante un juez de garantías.

¿Cuáles son los signos de alarma que pueden ayudarle a identificar a un agresor?

Para expertos en comportamiento humano, las señales son claras cuando se trata de perfilar a un agresor y posible asesino de mujeres.

El psicólogo forense Belisario Valbuena dice que hay que tener en cuenta las siguientes señales de alarma: “Si encuentran a un individuo que dice amarlas, pero que adicionalmente es controlador, que empiece a exigirles en relación con la manera de vestir, que empiece a hacer exigencias con los horarios, que empiece a exigirles con quien puede tener comunicación o no”.

Aunque un potencial agresor en ocasiones puede ser imperceptible porque según los conocedores son personas que se presentan como "modelos a seguir", hay signos de alerta que deben ser tenidos en cuenta en una relación para identificarlos.

Suelen culpar a la víctima, manipularla para que los perdone y la relación se empieza a perpetuar a través de un círculo vicioso, lo cual llega a ser peligroso “porque ahí es donde nos empezamos a enfrentar a los riesgos de muerte”, afirma Valbuena.

Sin embargo, hay otros perfiles de personas violentas que son mucho más evidentes para que una víctima tome decisiones inmediatas.

Por ejemplo, pueden llegar a ser personas "que tienen problemas con el manejo de la agresividad, tienden a perder el control de las situaciones muy bruscamente, alzan la voz y tienen comportamientos inusuales contigo, que te insulten, que te rompan el maquillaje, que de la nada te encierren y digan hoy no vas a salir", así lo expone la psicóloga forense de la Universidad Manuela Beltrán Paula Andrea Amaya Amaya

También se invita al círculo cercano de las víctimas a actuar: “Cuando yo como amiga estoy identificando que mi par ya no sale, se alejó de la familia, ya no contesta el celular, puedo prender una red de alarma. Esto también responsabiliza a la sociedad de que las mujeres víctimas no son las únicas que tienen que denunciar, sino yo también como familia, tia, prima, hermana”.

Casos como el de Valentina Trespalacios y los más de 200 feminicidios registrados en el 2022, son muestra de que muchas mujeres están en peligro. Es de vital importancia tratar de identificar las señales tempranas de un agresor y asesino en potencia.

Líneas para denunciar violencia intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320