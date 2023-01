Nuevo pico y placa en Bogotá para este viernes, el fin de semana y el lunes por emergencia ambiental

El 8 y 11 de marzo habrá restricción de 6:00 a.m. a 7:30 p.m. El sábado: 6:30 a.m. a 6:00 p.m. para impares. Domingo: 6:30 a.m. a 3:00 p.m. para pares. Incluye motos.

“Estas medidas funcionaron de manera adecuada en la pasada emergencia”, aseguró Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá.

Kennedy, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Bosa presentan altos niveles de contaminación en el aire, por lo que se decretó alerta naranja en el suroccidente de la capital.

Igualmente, hay alerta amarilla en toda la ciudad.

El lunes, autoridades harán una evaluación y definirán si la medida se extiende. Además, no descartan que se endurezcan algunas restricciones si la situación medioambiental no mejora.

