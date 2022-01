Nuevo procedimiento para atención de choques simples: ¿qué tendrán que hacer los conductores?

La Policía de Tránsito ya no va a atender los choques simples o choques menores en las vías de Colombia. Próximamente, esta normatividad entrará en vigencia en todo el país y aquellos ciudadanos que se nieguen a mover sus vehículos podrán recibir sanciones económicas.

En la ley 2161 de 2021, además de los nuevos plazos para renovar la licencia de conducción , en los artículos 12 y 13 se especifica que cada ciudadano deberá resolver los choques simples, esto con el fin de evitar al máximo el tráfico en las vías.

Publicidad

¿Qué son los choques simples?

“Cuando solamente tenemos daños materiales menores. Cuando no hay heridos, no hay fatalidades, no hay embriaguez”, explicó el secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán.

El funcionario informó que durante el 2021 Bogotá presentó 75 mil choques simples.

Publicidad

El nuevo procedimiento para los choques simples hace la invitación a la ciudadanía para que acuda directamente a las aseguradoras, tomando evidencias del suceso.

¿Cuáles son las evidencias que los conductores deberán tomar a partir de ahora?

“Vamos a tomar las fotos, los videos, para registrar los daños materiales y para poder enviar este material a la aseguradora, y no tener que esperar 2 y 3 horas hasta que llegue la Policía de Tránsito”, añadió el secretario.

Publicidad

Estupiñán comentó que aún se encuentran en proceso de validación las características que deberán tener las fotografías y videos tomadas como evidencia.

¿Qué ocurre cuando los implicados se niegan a mover sus vehículos?

Estupiñán recordó que la Policía de Tránsito no determinaba quién era el culpable del accidente menor, simplemente tomaba evidencia de lo sucedido y hacía llegar toda la información a la aseguradora para decidir quién de los implicados debía cubrir los daños.

Publicidad

Por tal razón, la invitación es que cada ciudadano pueda tomar estas evidencias en lugar de los agentes de Tránsito para evitar colapsos en las vías. El proceso de la aseguradora seguirá siendo el mismo y cada conductor deberá mover su vehículo.

Sin embargo: “Si lo puede mover y no lo hace, está sujeto a una infracción de tránsito”, sostuvo el secretario.

Publicidad

Finalmente, es importante recordar que este nuevo procedimiento empezará a regir a partir del próximo 11 de enero.